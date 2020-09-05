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Дебютний гол Голанда - в огляді матчу Норвегія - Австрія

Дебютний гол Голанда - в огляді матчу Норвегія - Австрія
12:21 Сьогодні Телеграф Фото: Instagram
У п'ятницю, 4 вересня, відбувся матч першого туру групового раунду Ліги націй УЄФА в квартеті 1 Ліги B Норвегія - Австрія. Поєдинок, що проходив на стадіоні "Уллевол" в Норвегії, завершився з рахунком 1: 2 на користь гостей. Вашій увазі відео голів та огляд цієї зустрічі.

Суперник збірної України на Євро-2021 повів в рахунку на 35-й хвилині: Міхаель Грегоріч в падінні замкнув простріл з лівого флангу.

На початку другого тайму австрійці подвоїли перевагу: на 54-й хвилині Марсель Забітцер реалізував 11-метровий удар, який був призначений за гру рукою. На 66-й хвилині Ерлінг Холанд забив свій дебютний гол за збірну Норвегії, замкнувши простріл партнера з лівого флангу.

Таким чином, Австрія після нічиєї Румунії та Північної Ірландії в паралельному матчі одноосібно очолила квартет 1 Ліги B.

У наступному турі Австрія прийме Румунію, а Норвегія відправиться в гості до Північної Ірландії. Матчі другого туру відбудуться 7 вересня.

З іншими результатами поєдинків ігрового дня Ліги націй УЄФА можна ознайомитися за посиланням.

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Футбол, Збірна Австрії, Збірна Норвегії.

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Телеграф
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