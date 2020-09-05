Українська бригада арбітрів розсудить матч Ліги націй УЄФА

Український арбітр Сергій Бойко отримав призначення від УЄФА.

На матч другого туру групової стадії Ліни націй УЄФА в квартеті чотири Ліги З Албанія - Литва призначена українська бригада арбітрів.

Головним рефері в полі працюватиме Сергій Бойко, лінійними суддями призначені Володимир Володін і Андрій Скрипка. Євген Арановський буде виконувати обов'язки четвертого судді.

Матч Албанія - Литва відбудеться у понеділок, 7 вересня. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, в першому турі Албанія в гостях здолала Білорусь, а Литва вдома програла Казахстану.