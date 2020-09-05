Скачать
Субота, 05.09.2020
Испания - Украина: букмекеры абсолютно не верят в успех команды Шевченко
Испания - Украина: букмекеры абсолютно не верят в успех команды Шевченко
Марта Костюк попрощалась с US Open-2020
Марта Костюк попрощалась с US Open-2020
Сексуальная поддержка: за Месси вступилась Мисс Бум Бум (Фото)
Сексуальная поддержка: за Месси вступилась Мисс Бум Бум (Фото)
Хьюстон оказался ЛеБрону не по зубам (Видео)
Хьюстон оказался ЛеБрону не по зубам (Видео)

Українська бригада арбітрів розсудить матч Ліги націй УЄФА

Українська бригада арбітрів розсудить матч Ліги націй УЄФА
Оновлено 17:48 Сьогодні Телеграф Фото: ФК Олімпік
Український арбітр Сергій Бойко отримав призначення від УЄФА.

На матч другого туру групової стадії Ліни націй УЄФА в квартеті чотири Ліги З Албанія - Литва призначена українська бригада арбітрів.

Головним рефері в полі працюватиме Сергій Бойко, лінійними суддями призначені Володимир Володін і Андрій Скрипка. Євген Арановський буде виконувати обов'язки четвертого судді.

Матч Албанія - Литва відбудеться у понеділок, 7 вересня. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, в першому турі Албанія в гостях здолала Білорусь, а Литва вдома програла Казахстану.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Футбол, Ліга націй УЄФА, Сергій Бойко.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Дебютний гол Голанда - в огляді матчу Норвегія - Австрія
02 Головний тренер Монако захворів на коронавірус
03 Українська бригада арбітрів розсудить матч Ліги націй УЄФА
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся