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Неймовірний соло гол Мбаппе - в огляді матчу Швеція - Франція

Неймовірний соло гол Мбаппе - в огляді матчу Швеція - Франція
Оновлено 10:34 Сьогодні Телеграф
У суботу, 5 вересня, відбувся матч першого туру групової стадії Ліги націй УЄФА Швеція - Франція. Зустріч, що проходила на "Френдс Арені" в Стокгольмі, завершилася мінімальною перемогою гостей з рахунком 0: 1.

Єдиний гол у поєдинку був забитий в першому таймі зусиллями самого дорогого футболіста світу Киліана Мбаппе. На 41-й хвилині французький нападаючий, перебуваючи біля лицьової лінії, провернув щось неймовірне з двома захисниками шведів, а потім з гострого кута пробив прямо по воротах - воротар Ольсен очікував простріл, а тому не виручив.

Таким чином, Франція бере максимум очок в першому турі Ліги А і разом з португальцями, які розгромили Хорватію, очолюють третю групу.

У наступному турі Франція прийме Хорватію, а Швеція відправиться в гості до Португалії. Обидва матчі відбудуться 8 вересня.

З усім результатами третього ігрового дня Ліги націй УЄФА можна ознайомитися у нас на сайті.

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Все по темі:

Футбол, Збірна Франції, Ліга націй УЄФА, Збірна Швеції.

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Телеграф
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