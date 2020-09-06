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Іспанія - Україна: де і коли дивитися онлайн матч Ліги націй

Іспанія - Україна: де і коли дивитися онлайн матч Ліги націй
Оновлено 14:53 Сьогодні Телеграф Фото: Instagram
У неділю, 6 вересня, збірна України грає з Іспанією в Лізі націй УЄФА.

Сьогодні збірна України проведе матч другого туру Ліги націй УЄФА в Лізі А четвертої групи проти команди Іспанії. Зустріч пройде в Мадриді на стадіоні "Альфредо ді Стефано". Стартовий свисток французького рефері Бенуа Бастьена прозвучить о 21:45 за київським часом.

У прямому ефірі в Україні матч покажете телеканал "Футбол 1". Крім того, гру можна буде подивитися на телеканалі "Україна". Початок ефіру о 21:35 (час київський)

Раніше букмекери дали невтішний прогноз для українців на цей матч.

Нагадаємо, в першому турі Ліги націй УЄФА підопічні Андрія Шевченка вдома здолали команду Швейцарії. Що стосується іспанців, то Фурія Роха поділила очки з німцями.

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Все по темі:

Футбол, Збірна України, Збірна Іспанії, Ліга націй УЄФА.

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