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Збірна України з розгромним рахунком поступилася Іспанії

Збірна України з розгромним рахунком поступилася Іспанії
07:53 Сьогодні Телеграф
Іспанці перервали серію збірної України без поразок.

Команда Андрія Шевченка зазнала фіаско в матчі Ліги націй на виїзді проти іспанців з рахунком 4: 0.

В останній раз Україна програвала майже два роки тому (Словаччина - Україна 4: 1).

Багато що вирішив швидкий гол з пенальті вже на другій хвилині.

У ще одному матчі групи Швейцарія зуміла відігратися в матчі проти Німеччини. У Німеччині, до речі, дві нічиї поспіль.

Наступний матч Україна проведе проти Німеччини 10 жовтня.

Турнірне становище після двох турів

Іспанія - Україна 4: 0

Голи: Рамос, 3 (пен.), 28, Фаті, 32, Ф. Торрес, 84

Іспанія: Де Хеа - Навас, Рамос (Гарсія, 60), П. Торрес, Регілон - Ольмо, Родрі, Тіаго, Меріно - Фаті, Морено (Ф. Торрес, 74).

Україна: Пятов - Тимчик, Кривцов, Матвієнко, Михайличенко - Малиновський, Зінченко, Харатін (Сидорчук, 63) - Ярмоленко (Коваленко, 79), Марлос (Циганков, 55), Яремчук.

Попередження: Родрі - Малиновський, Коваленко

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Лига Наций, Україна, Іспанія.

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Телеграф
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