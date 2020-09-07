Збірна України з розгромним рахунком поступилася Іспанії

Іспанці перервали серію збірної України без поразок.

Команда Андрія Шевченка зазнала фіаско в матчі Ліги націй на виїзді проти іспанців з рахунком 4: 0.

В останній раз Україна програвала майже два роки тому (Словаччина - Україна 4: 1).

Багато що вирішив швидкий гол з пенальті вже на другій хвилині.

У ще одному матчі групи Швейцарія зуміла відігратися в матчі проти Німеччини. У Німеччині, до речі, дві нічиї поспіль.

Наступний матч Україна проведе проти Німеччини 10 жовтня.

Турнірне становище після двох турів

Іспанія - Україна 4: 0

Голи: Рамос, 3 (пен.), 28, Фаті, 32, Ф. Торрес, 84

Іспанія: Де Хеа - Навас, Рамос (Гарсія, 60), П. Торрес, Регілон - Ольмо, Родрі, Тіаго, Меріно - Фаті, Морено (Ф. Торрес, 74).

Україна: Пятов - Тимчик, Кривцов, Матвієнко, Михайличенко - Малиновський, Зінченко, Харатін (Сидорчук, 63) - Ярмоленко (Коваленко, 79), Марлос (Циганков, 55), Яремчук.

Попередження: Родрі - Малиновський, Коваленко