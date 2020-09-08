Ліга націй: розклад трансляцій матчів 8 вересня

У вівторок, 8 вересня, відбудуться заключні матчі другого туру групового етапу Ліги націй УЄФА-2021/20.
Серед цікавих протистоянь: Данія - Англія, Бельгія - Ісландія, Франція - Хорватія, а також Швеція - Португалія.
Нагадаємо, збірна України зіграла вже два матчі (перемога над Швейцарією і поразки від Іспанії).
Розклад 8 вересня | вівторок
Ліга націй Груповий етап
група A2
21:45 Бельгія - Ісландія
21:45 Данія - Англія Футбол 3
група A3
21:45 Франція - Хорватія Футбол 1
21:45 Швеція - Португалія Футбол 2
група C1
21:45 Кіпр - Азербайджан
21:45 Люксембург - Чорногорія
група C2
19:00 Вірменія - Естонія Футбол 1
19:00 Грузія - Північна Македонія Футбол 2
група D2
21:45 Сан-Марино - Ліхтенштейн