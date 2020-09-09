Шедевру Блохіна в ворота Баварії - 45 років (Відео)

Київське Динамо 45 років тому видобуло легендарну перемогу над Баварією з шедевром Блохіна.

9 вересня 1975 року відбувся легендарний для футболу України матч в Мюнхені.

Це був перший з двох матчів за Суперкубок УЄФА 1 975.

На Олімпійському стадіоні в Мюнхені команда Лобановського обіграла явного фаворита - грізну Баварію.

У тій зустрічі єдиний гол-шедевр забив Олег Блохін.

Суперкубок УЄФА +1975 (перший матч) 9.09.1975.

Мюнхен, Олімпійський стадіон.

32 000 глядачів Баварія (Мюнхен, ФРН) - Динамо (Київ) - 0: 1

Баварія: Майер, Хорсман, Шварценбек, Беккенбауер, Дюрнбергер (Рот, 46), Капельман, Цобеля, Вайс, Румменігге, Вундер, Мюллер.

Динамо: Рудаков, Дамін, Фоменко, Решко, Зуєв, Коньков, Трошкін, Слободян, Буряк, Колотов, Блохін.

Гол: Блохін, 67.

Нагадаємо, в матчі-відповіді в Києві Динамо обіграло Баварію 3: 0 і завоювало Суперкубок УЄФА.