Ліга чемпіонів та Ліга Європи: місце і умови проведення жеребкування змінені

Коронавірус вніс свої корективи в плани організації.

УЄФА вирішив перенести жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів і Ліги Європи в Ньон (Швейцарія). Про це повідомляє прес-служба організації.

Спочатку передбачалося, що жеребкування групових стадій відбудеться 1-2 жовтня в Афінах (Греція). Однак пандемія коронавируса порушила плани УЄФА.

"Не дивлячись на ефективні дії уряду Греції щодо стримування хвороби, всі сторони погодилися з тим, що зараз ми не може організувати захід такого масштабу в Афінах, не порушивши правила проведення масових заходів", - йдеться в заяві організації.

Відзначається, що жеребкування в Ньоні пройдуть в закритому форматі без представників клубів і журналістів. УЄФА транслюватиме захід в онлайн-режимі. Нагадаємо, що груповий етап Ліги чемпіонів стартує 20 жовтня, а Ліги Європи - 22 жовтня. Раніше повідомлялося, що УЄФА втратить понад півмільярда євро через неповних розіграшів єврокубків.