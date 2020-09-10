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Ліга чемпіонів та Ліга Європи: місце і умови проведення жеребкування змінені

Ліга чемпіонів та Ліга Європи: місце і умови проведення жеребкування змінені
09:10 Чт, 10 Вересень 2020 Телеграф
Коронавірус вніс свої корективи в плани організації.

УЄФА вирішив перенести жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів і Ліги Європи в Ньон (Швейцарія). Про це повідомляє прес-служба організації.

Спочатку передбачалося, що жеребкування групових стадій відбудеться 1-2 жовтня в Афінах (Греція). Однак пандемія коронавируса порушила плани УЄФА.

"Не дивлячись на ефективні дії уряду Греції щодо стримування хвороби, всі сторони погодилися з тим, що зараз ми не може організувати захід такого масштабу в Афінах, не порушивши правила проведення масових заходів", - йдеться в заяві організації.

Відзначається, що жеребкування в Ньоні пройдуть в закритому форматі без представників клубів і журналістів. УЄФА транслюватиме захід в онлайн-режимі. Нагадаємо, що груповий етап Ліги чемпіонів стартує 20 жовтня, а Ліги Європи - 22 жовтня. Раніше повідомлялося, що УЄФА втратить понад півмільярда євро через неповних розіграшів єврокубків.

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Все по темі:

УЄФА, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Жеребкування.

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Телеграф
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