Скачать
П'ятниця, 11.09.2020
Динамо - Десна: Видеотрансляция матча чемпионата Украины
Динамо - Десна: Видеотрансляция матча чемпионата Украины
УПЛ 2020/21: где и когда смотреть матчи 2-го тура
УПЛ 2020/21: где и когда смотреть матчи 2-го тура
Вратарь-позер пропустил самый смешной гол между ног в истории футбола (Видео)
Вратарь-позер пропустил самый смешной гол между ног в истории футбола (Видео)
СМИ разузнали, сколько "плюсы" заплатят Динамо, Заре и Днепру-1 за телеправа
СМИ разузнали, сколько "плюсы" заплатят Динамо, Заре и Днепру-1 за телеправа

Шокуюча помилка воротаря - в огляді матчу Ланс - ПСЖ (Відео)

Шокуюча помилка воротаря - в огляді матчу Ланс - ПСЖ (Відео)
13:15 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
У четвер, 10 вересня, ПСЖ матчем з Лансом стартував в чемпіонаті Франції 2020/21.

Зустріч другого туру Ліги 1, що проходила на стадіоні "Боллар-Делеліс", завершилася мінімальною перемогою господарів з рахунком 1: 0.

Вашій увазі відео голу та огляд цього поєдинку.

На 57-й хвилині зустрічі нападник Ланса Ігнатіус Ганаго після кричущої помилки воротаря ПСЖ Марціна Булки розстріляв ворота гостей і встановив остаточний рахунок у грі.

Відеоогляд матчу Ланс - ПСЖ (1: 0)

Таким чином, Ланс закрив прикру поразку в першому турі від Ніцци і на даний момент займає 12-е місце в турнірній таблиці Ліги 1.

ПСЖ, яка брала участь у фіналі Ліги чемпіонів 2019/20, перший тур французької першості пропускав.

У наступному турі ПСЖ прийме Марсель, а Ланс зіграє в гостях з Лорьяном. Обидва матчі відбудуться 13 вересня.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

ПСЖ, Ланс, Чемпіонат Франції.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Азаренко зупинила Серену Вільямс на шляху до фіналу US Open-2020 (Відео)
02 Шокуюча помилка воротаря - в огляді матчу Ланс - ПСЖ (Відео)
03 В українському баскетбольному клубі спалах коронавірусу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся