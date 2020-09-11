Шокуюча помилка воротаря - в огляді матчу Ланс - ПСЖ (Відео)

У четвер, 10 вересня, ПСЖ матчем з Лансом стартував в чемпіонаті Франції 2020/21.

Зустріч другого туру Ліги 1, що проходила на стадіоні "Боллар-Делеліс", завершилася мінімальною перемогою господарів з рахунком 1: 0.

Вашій увазі відео голу та огляд цього поєдинку.

На 57-й хвилині зустрічі нападник Ланса Ігнатіус Ганаго після кричущої помилки воротаря ПСЖ Марціна Булки розстріляв ворота гостей і встановив остаточний рахунок у грі.

Відеоогляд матчу Ланс - ПСЖ (1: 0)

Таким чином, Ланс закрив прикру поразку в першому турі від Ніцци і на даний момент займає 12-е місце в турнірній таблиці Ліги 1.

ПСЖ, яка брала участь у фіналі Ліги чемпіонів 2019/20, перший тур французької першості пропускав.

У наступному турі ПСЖ прийме Марсель, а Ланс зіграє в гостях з Лорьяном. Обидва матчі відбудуться 13 вересня.