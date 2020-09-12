Альбасете привітав Зозулю з орденом від Зеленського

ФК Альбасете привітав Романа Зозулю з визнанням в Україні.

За вагомий особистий внесок у розвиток і популяризацію фізичної культури і спорту в Україні, досягнення високих спортивних результатів та багаторічну плідну професійну діяльність президент України Володимир Зеленський нагородив володаря "Золотого м'яча" Ігоря Бєланова та екс-форварда збірної України Романа Зозулю орденами.

Бєланов отримав орден Ярослава Мудрого V ступеня, а Зозуля - орден За заслуги III ступеня.

Іспанська Альбасете, за який виступає Роман, зазначив дане досягнення українця і привітав його на офіційній сторінці клубу в twitter:

"Вітаємо вас з визнанням з нагоди Дня фізичної культури і спорту в Україні, Роман!".

Roman Zozulia, premiado por el gobierno ucraniano por su contribución al desarrollo y promoción del deporte en su país y por su dilatada y exitosa trayectoria profesional. ¡Enhorabuena por tu reconocimiento con motivo del día del deporte de tu país, Roman! pic.twitter.com/wrJ5YvqXaR — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) September 11, 2020

У минулому сезоні українець допоміг Альбасете зберегти прописку в Сегунді. В цілому він відіграв в 38-і матчах за команду, відзначившись чотирма голами і трьома результативними передачами.