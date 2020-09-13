Шалена радість: як Хамес вливався в колектив Евертона (Відео)

Колумбійський новачок Евертона Хамес Родрігес впевнено влився в новий колектив.

Хамес Родрігес, який днями перебрався в Евертон, пройшов обряд посвячення в команді.

Колумбійський хавбек на командному вечері перед матчем з Тоттенхемом в першому турі АПЛ не тільки заспівав на португальському, а й почав танцювати перед партнерами. Правда, це тривало всього кілька секунд.

Відео з посвяти Хамеса Родрігеса опублікував Мойзе Кін в своєму Instagram.

Moise Kean’s latest Instagram story of James Rodríguez’s initiation song pic.twitter.com/eHbftzdRHT — The Toffee Blues (@EvertonNewsFeed) September 12, 2020

Нагадаємо, сьогодні, 13 вересня, "іриски" проведуть свій матч АПЛ. Суперником команди з Ліверпуля стане лондонський Тоттенхем.