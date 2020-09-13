Вест Хем ганебно поступився Ньюкаслу в АПЛ: огляд матчу (Відео)

Український півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко не зміг допомогти своїй команді здобути перемогу в матчі АПЛ.

Вест Хем на своєму полі зазнав поразки від Ньюкасла в матчі першого туру АПЛ.

Поєдинок в Лондоні завершився з рахунком 2: 0 на користь гостей. Р

ахунок на 56-й хвилині зустрічі відкрив гравець Ньюкасла Каллум Вілсон. Ще одним голом відзначився Джеффрі Хендрік.

Український півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко почав матч в запасі. Футболіст з'явився на полі на 67-й хвилині, але якось вплинути на результат матчу не зміг.

Огляд матчу:

Вест Хем - Ньюкасл 0: 2

Голи: Вілсон, 56, Хендрік, 87

Вест Хем: Фабіанскі, Фредерікс, Діоп, Огбонна, Крессуелл, Нобл (Ярмоленко, 67), Райс, Соучек, Форнальс (Аллер, 67), Боуен (Феліпе Андерсон, 89), Антоніо.

Ньюкасл: Дарлоу, Манкільо, Фернандес, Ласселс, Льюїс, Шелві, Хейден, Хендрік, Сен-Максімен (Жоелінтон, 75), Керролл (Лонгстафф, 88), Вілсон (Альмірон, 85)