Вест Хем ганебно поступився Ньюкаслу в АПЛ: огляд матчу (Відео)

Вест Хем на своєму полі зазнав поразки від Ньюкасла в матчі першого туру АПЛ.
Поєдинок в Лондоні завершився з рахунком 2: 0 на користь гостей. Р
ахунок на 56-й хвилині зустрічі відкрив гравець Ньюкасла Каллум Вілсон. Ще одним голом відзначився Джеффрі Хендрік.
Український півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко почав матч в запасі. Футболіст з'явився на полі на 67-й хвилині, але якось вплинути на результат матчу не зміг.
Огляд матчу:
Вест Хем - Ньюкасл 0: 2
Голи: Вілсон, 56, Хендрік, 87
Вест Хем: Фабіанскі, Фредерікс, Діоп, Огбонна, Крессуелл, Нобл (Ярмоленко, 67), Райс, Соучек, Форнальс (Аллер, 67), Боуен (Феліпе Андерсон, 89), Антоніо.
Ньюкасл: Дарлоу, Манкільо, Фернандес, Ласселс, Льюїс, Шелві, Хейден, Хендрік, Сен-Максімен (Жоелінтон, 75), Керролл (Лонгстафф, 88), Вілсон (Альмірон, 85)