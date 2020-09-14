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Понеділок, 14.09.2020
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П'ять вилучень в скандальному матчі ПСЖ - Марсель (Відео)

П'ять вилучень в скандальному матчі ПСЖ - Марсель (Відео)
12:45 Сьогодні Телеграф
Відео голу і огляд скандального матчу.

ПСЖ поступився «Марселю» (0: 1) в матчі третього туру чемпіонату Франції.

У кінцівці матчу між футболістами обох команд трапилася бійка, в якій взяли участь Неймар, Леандро Паредес, Лейвін Курзава, а також гравці «Марселя» Амаві і Бенедетто.

Всім учасникам арбітр показав червоні картки.

Відео бійки:

ПСЖ - Марсель 0: 1

Гол: Флоріан Товен, 31

ПСЖ: Ріко - Флоренці (Дагба, 84), КЕРЕРА, Кімпембе, Бернат (Кюрзава, 84) - І. Гуйє, Верратті (Паредес, 71), Еррера (Дракслер, 61) - Сарабія, Неймар, Ді Марія.

Марсель: Манданда - Сакаї, Гонсалес, Чалет-Цар, Амаві - Ронж, Камара, П. Гуйє (Бенедетто, 58) - Лопес (Стротман, 68) - Флоріан Товен (Жермен, 77), Пайє (Радоньїч, 77).

Попередження: Неймар, Флоренці, Бернат, Паредес, Ді Марія, Стротман - Сакаї, Пайє, П. Гуйє, Гонсалес, Лопес, Бенедетто.

На 90 + 7-й хвилині вилучений Левен Кюрзава (ПСЖ) (неспортивна поведінка).

На 90 + 7-й хвилині вилучений Жордан Амаві (Марсель) (неспортивна поведінка).

На 90 + 8-й хвилині вилучений Даріо Бенедетто (Марсель) (повторне попередження).

На 90 + 8-й хвилині вилучений Леандро Паредес (ПСЖ) (повторне попередження).

На 90 + 9-й хвилині вилучений Неймар (ПСЖ) (неспортивна поведінка).

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Марсель, ПСЖ.

Автор:

Телеграф
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