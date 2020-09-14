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Гравці Динамо здали тест на коронавірус перед матчем Ліги чемпіонів

Гравці Динамо здали тест на коронавірус перед матчем Ліги чемпіонів
15:00 Сьогодні Телеграф
Кваліфікаційний матч ЛЧ «Динамо» - АЗ зіграють 15 вересня на НСК «Олімпійський».

Футболісти, тренери та співробітники київського «Динамо» в понеділок, 14 вересня, здали обов'язкові тести на коронавірус, повідомляє meta-ratings.com.ua.

Щоб мінімізувати втрату часу на цю процедуру представники лабораторії прибутку з необхідним обладнанням прямо на базу «Динамо» в Конча-Заспі.

Перед цим тест на коронавірус також здали інші співробітники столичного клубу і працівники НСК «Олімпійський», які будуть задіяні на матчі київського клубу з АЗ.

Протистояння «Динамо» і АЗ в кваліфікації Ліги чемпіонів буде складатися з одного матчу. Переможець поєдинку вийде в плей-офф, де за вихід в груповий турнір Ліги чемпіонів зіграє 22 і 29 вересня з переможцем пари «Гент» (Бельгія) - «Рапід» (Австрія).

Нагадаємо, матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти голландського АЗ відбудеться 15 вересня на НСК «Олімпійський», початок о 20:00.

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