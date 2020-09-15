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Неймовірний гол Джеймса - в огляді матчу Брайтон - Челсі (Відео)

Неймовірний гол Джеймса - в огляді матчу Брайтон - Челсі (Відео)
13:30 Сьогодні Телеграф
У понеділок, 14 вересня, відбувся матч першого туру АПЛ 2020/21 Брайтон - Челсі. Зустріч, що проходила на стадіоні "Фалмер", завершилася з рахунком 1: 3 на користь гостей. Вашій увазі відео голів та огляд цього поєдинку.

У першому таймі був забитий лише один гол. Відкрили рахунок гості на 23-й хвилині зусиллями Жоржина, який реалізував 11-метровий удар.

Господарі відповіли точним пострілом Леандро Троссарда з-за меж штрафного на 54-й хвилині. Однак вже через дві хвилини захисник Челсі Рис Джеймс спорудив гол-шедевр, потужно пробивши з дальньої дистанції. Заключну крапку в грі поставив ще один захисник лондонців Курт Зума, на 66-й хвилині замкнувши навіс з кутового - кіпер Брайтона Райан не зміг дістатися до м'яча з-за рикошету.

Відеоогляд матчу Брайтон - Челсі (1: 3)

У другому турі чемпіонату Англії Челсі прийме Ліверпуль, а Брайтона відправиться в гості до Ньюкаслу. Обидва матчі відбудуться 20 вересня.

Раніше Арсенал обіграв Фулхем в Лондонському дербі.

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Все по темі:

Челси, Брайтон.

Автор:

Телеграф
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