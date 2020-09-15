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УЄФА представив новий м'яч Ліги чемпіонів (Фото)

УЄФА представив новий м'яч Ліги чемпіонів (Фото)
13:50 Сьогодні Телеграф
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) разом з технічним спонсором турніру adidas представили новий футбольний м'яч для Ліги чемпіонів сезону 2020/21.

Ліга чемпіонів набирає обертів і УЄФА явив світові новий м'яч турніру.

М'яч, який отримав найменування Finale 20, поєднує в собі білий колір для зіркових панелей з темно-синіми, бірюзовими і помаранчевими вставками. За технічними характеристиками круглий відповідатиме торішньому аналогу.

Introducing the official 2020/21 #UCL match ball!!
#ReadyForSport @adidasfootball

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