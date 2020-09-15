УЄФА представив новий м'яч Ліги чемпіонів (Фото)

Ліга чемпіонів набирає обертів і УЄФА явив світові новий м'яч турніру.

М'яч, який отримав найменування Finale 20, поєднує в собі білий колір для зіркових панелей з темно-синіми, бірюзовими і помаранчевими вставками. За технічними характеристиками круглий відповідатиме торішньому аналогу.

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Нагадаємо, сьогодні, 15 вересня в Лізі чемпіонів протистоянням з АЗ стартує київське Динамо. Гра-відповідь третього кваліфікаційного раунду ЛЧ Динамо - АЗ через пандемію коронавируса пройде в форматі одноматчевої дуелі, а переможець протистояння вийде в плей-офф кваліфікації, де зіграє з переможцем пари Гент / Рапід. Початок поєдинку о 20:00 за київським часом.

Ще одна українська команда донецький Шахтар почне турнір відразу ж з групової стадії.