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Букмекери помилилися: "Динамо" винесло АЗ у важкому матчі Ліги чемпіонів (Відео)

Букмекери помилилися: "Динамо" винесло АЗ у важкому матчі Ліги чемпіонів (Відео)
Оновлено 13:13 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Динамо, незважаючи на невтішні прогнози, зуміло пройти АЗ на шляху в раунд плей-офф Ліги чемпіонів.

Сьогодні, 15 вересня, відбувся матч третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів УЄФА 2020/21 Динамо - АЗ. Зустріч, що проходила в Києві на НСК "Олімпійський", завершилася з рахунком 2: 0 на користь української команди.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу через переповненого лазарету випустив на гру дуже експериментальний склад з Миколенко і Забарна в центрі оборони і супряга на вістрі. Вже з перших хвилин голландці почали пресувати захист Динамо. Перші хвилини гри запам'яталися грубими фолами з боку гостей, проте ізраїльський арбітр Орель Гринфельд показав перші жовті картки динамівцям Віталію Буяльському і Жерсону Родрігесу. В середині тайму разюча атака АЗ завершилася голом у ворота Бущана, але, на щастя (на цій стадії турніру VARa немає, - прим. Ред.), Рефері справедливо скасував взяття воріт через те, що круглий перед останньою передачею покинув межі поля. На 40-й хвилині нападник Алкмара Майрон Боада виходив фактично один на один, але забарився і його наздогнав центрбек киян Ілля Забарний. На останній хвилині тайму віце-чемпіони України створили перший момент біля воріт АЗ: Буяльський після прострілу з лівого флангу потужно пробив з меж штрафного - Рон Влар героїчно відбив м'яч головою.

Келвін Стенгс в матчі з Динамо

У другому таймі АЗ почав агресивно. Правий вінгер гостей Келвін Стенгс в фірмовому стилі змістився з флангу і потужно пробив з метрів 20-і - Бущан навіть не реагував, але м'яч пролетів поруч зі штангою. А на 49-й хвилині Динамо створило свій другий момент в матчі, який реалізував Родрігес. Буяльський зібрав навколо себе кількох захисників і блискучою передачею вивів люксембуржці на побачення з кіпером і Жерсон не підвів, пробивши точнісінько під поперечину воріт.

На 60-й хвилині динамівці могли подвоїти перевагу. Головна трансферна ціль Болоньї Владислав Супряга пробрався в чужу штрафну, обіграв одного захисника і пробив буквально з кількох метрів, однак його удар був успішно накритий голкіпером Бізотом. Ще через кілька хвилин все той же Супряга запоров шикарний простріл Де Піни, промахнувшись по м'ячу з лінії воротарського. після забитого м'яча віце-чемпіони України зуміли відвести гру від своїх воріт і матч почав проходити на зустрічних курсах, при чому кияни були набагато гостріше в атаці. На 86-й хвилині чергова контр-атака Динамо привела до забитого м'яча: Кендзера промчав по правій "брівці" і навісив в штрафну - Бізот намагався винести м'яч кулаком, але в підсумку віддав гольову на Шапаренко, який головою переправив м'яч у ворота без воротаря.

Через хвилину після пропущеного гола нідерландці провели атаку, в результаті якої м'яч двічі влучав у поперечину воріт Бущана. У підсумку кияни зуміли дотримати необхідний результат і пройшли в наступний раунд кваліфікації ЛЧ.

Динамо - АЗ - 2: 0

Гол: Жерсон Родрігес 49 ', Шапаренко 86'

Попередження: Буяльський, Родрігес, Кендзьора - Стенгс, Коопмейнерс, Ідрісса

Відеоогляд матчу Динамо - АЗ:

У раунді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо зіграє з переможцем протистояння Гент (Бельгія) / Рапід (Австрія). Двохматчеві дуелі цієї стадії призначені на 22-23 і 29-30 вересня. Кияни почнуть в гостях.

Жеребкування раунду плей-офф Ліги Європи, де продовжить свою єврокубкову кампанію АЗ, пройде в Ньоні (Швейцарія) 18 вересня.

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Футбол, ФК АЗ, Ліга чемпіонів, ФК Динамо (Київ).

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