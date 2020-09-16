Ярмоленко провів дві гольові атаки в Кубку Англії (Відео)

Поки київське Динамо пробивалося в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, Вест Хем українця Ярмоленко грав в Кубку Англії.
Українець Андрій Ярмоленко відзначився гольовим пасом в матчі Кубка англійської ліги, коли Себастьян Галлер забивав свій перший гол. Ярмоленко взяв участь і в другому взятті воріт. Вест Хем обіграв Чарльтон з рахунком 3: 0.
Кубок англійської ліги. 1/32 фіналу
Гіллінгем - Ковентрі Сіті - 1: 1 (пен - 5: 4)
Мідлсбро - Барнслі - 0: 2
Міллуол - Челтенхем - 3: 1
Редінг - Лутон Таун - 0: 1
Дербі Каунті - Престон - 1: 2
Бредфорд Сіті - Лінкольн - 0: 5
Ньюпорт - Кембридж Юнайтед - 1: 0
Оксфорд Юнайтед - Уотфорд - 1: 1 (пен. - 0: 3)
Флітвуд - Порт Вейл - 2: 1
Вест Хем - Чарльтон - 3: 0
Ньюкасл Юнайтед - Блекберн - 1: 0
Бертон Альбіон - Астон Вілла - 1: 3
Борнмут - Кристал Пелас - 0: 0 (пен. - 11:10)
Лейтон Орієнт - Плімут - 3: 2
Моркам - Олдхем - 1: 0
Рочдейл - Шеффілд Уенсдей - 0: 2