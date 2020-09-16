Ярмоленко провів дві гольові атаки в Кубку Англії (Відео)

Вест Хем пробився в 1/16 фіналу Кубка англійської ліги, обігравши Чарльтон 3: 0. (Пост 9)

Поки київське Динамо пробивалося в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, Вест Хем українця Ярмоленко грав в Кубку Англії.

Українець Андрій Ярмоленко відзначився гольовим пасом в матчі Кубка англійської ліги, коли Себастьян Галлер забивав свій перший гол. Ярмоленко взяв участь і в другому взятті воріт. Вест Хем обіграв Чарльтон з рахунком 3: 0.

Кубок англійської ліги. 1/32 фіналу

Гіллінгем - Ковентрі Сіті - 1: 1 (пен - 5: 4)

Мідлсбро - Барнслі - 0: 2

Міллуол - Челтенхем - 3: 1

Редінг - Лутон Таун - 0: 1

Дербі Каунті - Престон - 1: 2

Бредфорд Сіті - Лінкольн - 0: 5

Ньюпорт - Кембридж Юнайтед - 1: 0

Оксфорд Юнайтед - Уотфорд - 1: 1 (пен. - 0: 3)

Флітвуд - Порт Вейл - 2: 1

Вест Хем - Чарльтон - 3: 0

Ньюкасл Юнайтед - Блекберн - 1: 0

Бертон Альбіон - Астон Вілла - 1: 3

Борнмут - Кристал Пелас - 0: 0 (пен. - 11:10)

Лейтон Орієнт - Плімут - 3: 2

Моркам - Олдхем - 1: 0

Рочдейл - Шеффілд Уенсдей - 0: 2