Рекорд Сампраса упав: Джокович назвав свою наступну мету

Джокович хоче побити рекорди Федерера за кількістю тижнів на вершині рейтингу ATP.

17-разовий переможець турнірів «Великого шолома» серб Новак Джокович, який зрівнявся з Пітом Сампрасом за кількістю тижнів на вершині рейтингу ATP, розповів про подальші цілі.

«Побити рекорди Федерера за кількістю тижнів на вершині рейтингу ATP і виграти якомога більше" Великих шоломів "- моя професійна мета. Я працюю в цьому напрямку. Зараз я в хорошому стані і, сподіваюся, зможу залишатися здоровим і продовжувати грати.

Побити досягнення Піта Сампраса, який був моїм кумиром, це чудово. Цей рекорд показав, наскільки сильним він був на корті і в фізичному, і в психологічному плані », - наводить слова Джоковича Tennis Head.

Рекордсменом є представник Швейцарії Роджер Федерер, який очолював рейтинг ATP протягом 310 тижнів.