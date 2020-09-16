За тиждень Україна зіграє з Францією, Німеччиною та Іспанією

Команда Шевченка за тиждень зіграє три матчі з топовим суперниками.

Товариський матч Франція - Україна мав відбутися ще 27 березня в рамках підготовки до Євро-2020.

Але через пандемію коронавірусу і матч, і Євро перенесли. Тепер же стало відомо, де і коли пройде матч.

Гра українців з французами відбудеться на стадіоні Сен-Дені 7 жовтня (середа).

Через пару днів (10 жовтня, субота) в Києві команда Шевченка приймає збірну Німеччини - офіційний матч третього туру Ліги націй.

У вівторок, 13 жовтня, в Києві Україна зіграє матч-відповідь Ліги націй проти Іспанії. Нагадаємо, перший поєдинок між командами на Піренеях закінчилася розгромом 4: 0.

Календар матчів збірної України у 2020 році

07.10. Товариський матч. Франція - Україна. Сен-Дені. 22.10

10.10. Ліга націй. Україна - Німеччина. Київ. 21.45

13.10. Ліга націй. Україна - Іспанія. Київ. 21.45

11.11. Товариський матч. Польща - Україна. Хожув. 21.45

14.11. Ліга націй. Німеччина - Україна. Лейпциг. 21.45

17.11. Ліга націй. Швейцарія - Україна. Люцерн. 21.45