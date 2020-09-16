Скачать
Середа, 16.09.2020
Динамо - АЗ: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Динамо - АЗ: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
За неделю Украина сыграет с Францией, Германией и Испанией
За неделю Украина сыграет с Францией, Германией и Испанией
Войти в историю: мотивирующий ролик от Ломаченко (Видео)
Войти в историю: мотивирующий ролик от Ломаченко (Видео)
Королева: украинский баскетболист НБА Лень показал новую девушку (Фото)
Королева: украинский баскетболист НБА Лень показал новую девушку (Фото)

За тиждень Україна зіграє з Францією, Німеччиною та Іспанією

За тиждень Україна зіграє з Францією, Німеччиною та Іспанією
13:10 Сьогодні Телеграф
Команда Шевченка за тиждень зіграє три матчі з топовим суперниками.

Товариський матч Франція - Україна мав відбутися ще 27 березня в рамках підготовки до Євро-2020.

Але через пандемію коронавірусу і матч, і Євро перенесли. Тепер же стало відомо, де і коли пройде матч.

Гра українців з французами відбудеться на стадіоні Сен-Дені 7 жовтня (середа).

Через пару днів (10 жовтня, субота) в Києві команда Шевченка приймає збірну Німеччини - офіційний матч третього туру Ліги націй.

У вівторок, 13 жовтня, в Києві Україна зіграє матч-відповідь Ліги націй проти Іспанії. Нагадаємо, перший поєдинок між командами на Піренеях закінчилася розгромом 4: 0.

Календар матчів збірної України у 2020 році

07.10. Товариський матч. Франція - Україна. Сен-Дені. 22.10

10.10. Ліга націй. Україна - Німеччина. Київ. 21.45

13.10. Ліга націй. Україна - Іспанія. Київ. 21.45

11.11. Товариський матч. Польща - Україна. Хожув. 21.45

14.11. Ліга націй. Німеччина - Україна. Лейпциг. 21.45

17.11. Ліга націй. Швейцарія - Україна. Люцерн. 21.45

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 За тиждень Україна зіграє з Францією, Німеччиною та Іспанією
02 Гол за три секунди: Марко Ройс увійшов в історію футболу (Відео)
03 Букмекери помилилися: "Динамо" винесло АЗ у важкому матчі Ліги чемпіонів (Відео)
04 Ярмоленко провів дві гольові атаки в Кубку Англії (Відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся