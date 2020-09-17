Помер колишній тренер збірної України

Пішов з життя український тренер з баскетболу Віктор Гуревич.

На 86-му році пішов з життя майстер спорту, чемпіон України і Спартакіади України, призер всесоюзного чемпіонату, Заслужений тренер України Віктор Абрамович Гуревич. Про це повідомляє офіційний сайт ФБУ.

За роки ігрової кар'єри Віктор Гуревич виступав за київські команди СКА і СКІФ, дніпровську Сталь, збірну України.

Пізніше після завершення ігрової кар'єри Віктор Гуревич повернувся до Києва, де тренував Будівельник і прилучався до тренування збірної України.

Неодноразово входив до списків кращих тренерів України. Як один з найдосвідченіших вітчизняних фахівців працював в ФБУ.