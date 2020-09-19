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Баварія стартувала в Бундеслізі з неймовірним результатом (Відео)

Баварія стартувала в Бундеслізі з неймовірним результатом (Відео)
10:30 Сьогодні Телеграф
Дивитися відео голів та огляд матчу 1-го туру Бундесліги 2020/21 Баварія - Шальке-04.

У п'ятницю, 18 вересня, матчем Баварія - Шальке стартував чемпіонат Німеччини з футболу 2020/21.

Зустріч, що проходила на Альянц-Арені в Мюнхені, завершилася з рахунком 8-0 на користь господарів.

Діючі чемпіони Німеччини просто зім'яли свого суперника, забивши три голи в першому таймі і ще 5 у другому. Героєм зустрічі сміливо можна назвати Сержа Гнабрі, який оформив хет-трик.

Також свій дебютний гол у новій команді забив Лерой Сані, який перебрався в команду в це міжсезоння з Манчестер Сіті.

Ще по голу забили Леон Горецький, Роберт Левандовскі, Томаш Мюллер, і Джамал Мусіала.

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У наступному турі Баварія (27 вересня) відправиться в гості до Хоффенхайма, а Шальке прийме Вердер (26 вересня).

Раніше Телеграф повідомляв, що ключовий гравець Баварії перебрався в Ліверпуль.

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Все по темі:

Бундеслига, Бавария, Шальке.

Автор:

Телеграф
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