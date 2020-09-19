Лунін отримав ігровий номер Куртуа в Реалі

Андрій Лунін в сезоні 2020/21 буде наступником Тібо Куртуа.

Воротар збірної України Андрій Лунін нарешті отримав ігровий номер в Реалі.

Про це повідомляє видання AS.

Тепер Лунін виступатиме під 13-м номером, який раніше належав основному воротареві команди Зінедіна Зідана бельгійця Тібо Куртуа.

У сезоні 2020/21 основний голкіпер Реала виступатиме під номером один.

Відзначимо, Лунін в цьому міжсезонні повернувся в Реал з оренди в Ов'єдо після чого боси Вершкових зробили українця дублером Куртуа в новому сезоні.

Раніше Реал явив світові свою нову третю форму.