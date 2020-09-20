Ярмоленко вийшов в кінці матчу Арсенал - Вест Хем (Відео)

Український футболіст відіграв лише 10 хвилин.

У другому турі англійської Прем'єр-ліги зустрічалися дві лондонські команди Арсенал і Вест Хем.

Дуже конкурентний матч йшов до логічного нічиї, але на 85-й хвилині Нкетіа добув для команди Артети три очки.

Український вінгер Андрій Ярмоленко вийшов на поле на 83-й хвилині.

Нагадаємо, в першому турі Вест Хем програв Ньюкаслу 0: 2.

Арсенал - Вест Хем 2: 1

Голи: Ляказетт, 25, Нкетіа, 85 - Антоніо, 45

Арсенал: Лено - Холдинг, Габріель, Сеад Колашинаць - Бельерін, Себальос, Джака, Сака (Давид Луїс, 88) - Вілліан (Пепе, 64), Ляказетт (Нкетіа, 77), Обамеянг

Вест Хем: Фабіанскі - Фредерікс, Діоп, Огбонна, Крессвелл - Соучек, Райс - Боуен (Ярмоленко, 83), Форнальс (Аллі, 88), Артур Масуаку (Феліпе Андерсон, 90) - Антоніо

Попередження: Фредерікс