Червоні дияволи почали новий сезон з домашньої поразки.

Манчестер Юнайтед стартував із запізненням через матчі в Лізі Європи. Кристал Пелас підготувався до цієї гри у всеозброєнні.

Вже на 7-й хвилині Тунсенд відправив м'яч у ворота Де Хеа - 0: 1. Цей рахунок тримався до кінцівки матчу, коли команди провели кілька гольових атак.

Нагадаємо, в інших матчах: Арсенал обіграв Вест Хем 2: 1, Евертон розбив Вест Бромвіч 5: 2, Лідс і Фулхем влаштували перестрілку 4: 3.

Манчестер Юнайтед - Крістал Пелас 1: 3

Голи: Ван де Беек, 80 - Тунсенд, 7, заа, 74, 85

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - ФМСУ-Менса (Ігало, 81), Лінделеф, Магуайр, Шоу - Погба (Ван де Беек, 67), Мактоміней - Джеймс (Грінвуд, 46), Бруну Фернандеш, Рашфорд - Мартіаль

Кристал Пелас: Гуаїта - Уорд, Куяте, Сахо, Мітчелл - Таунсенд, Макартур, Маккарті (Мілівоєвіч, 88), Шлупп - заа, Айю (Батшуайі, 81)

Попередження: ФМСУ-Менса, Магуайр - Уорд