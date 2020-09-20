Моурінью може забрати гравця МЮ в Тоттенхем

Джессі Лінгард може продовжити кар'єру в «Тоттенхемі».

Півзахисник «Манчестер Юнайтед» Джессі Лінгард може перейти в «Тоттенхем Хотспур», повідомляє Daily Star.

За інформацією джерела, головний тренер «Тоттенхема» Жозе Моурінью особисто зацікавлений у трансфері Лінгарда.

Відзначається, що «Манчестер Юнайтед» розраховує отримати від цієї угоди близько £ 30 млн (приблизно € 33 млн).

Лінгард виступає за основну команду «Манчестер Юнайтед» з 2011 року. У сезоні-2019/2020 півзахисник взяв участь в 22 матчах англійської Прем'єр-ліги, забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу. У складі «червоних дияволів» Лінгард - переможець Ліги Європи (сезон 2016/2017), володар Кубка Англії (сезон-2015/2016), Кубка англійської ліги (сезон 2016/2017) і Суперкубка Англії (2016).