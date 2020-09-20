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Знову суддівська помилка: Олімпік розгромив Минай в Києві

Знову суддівська помилка: Олімпік розгромив Минай в Києві
16:55 Сьогодні Телеграф
У чемпіонаті України поки VAR знаходиться в режимі офлайн судді допускають гольові помилки.

Сьогодні, 20 вересня, в Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського донецький Олімпік обіграв Минай. Зустріч завершилася з рахунком 3: 0 на користь донеччан, а переможний гол був зарахований через помилки рефері.

У першому таймі Олімпік зумів вийти вперед зусиллями Шахаба і Максима Тейшейри. На 29-й хвилині зустрічі перший пробив, а другий вдало підставився після чого м'яч закотився у ворота. Рефері Олександр Шандор і його помічники не помітили офсайд у Тейшейри і зарахували взяття воріт.

Відзначимо, поки система VAR працює в режимі офлайн (українські рефері проходять навчання за регламентом УЄФА і тестують систему).

У другому таймі тиск господарів посилився, що вилилося в два забиті голи Шахаб. Спочатку іранський нападник добив м'яч у ворота після невиразного сейва Поповича, а потім він реалізував чистий вихід один на один.

Таким чином, Олімпік набрав 6 очок і піднявся на третє місце в турнірній таблиці УПЛ. Минай з трьома балами - сьомий. У наступному турі Олімпік зіграє з Шахтарем (27 вересня), а Минай Динамо (26 вересня).

Раніше Телеграф повідомляв, що Дніпро-1 в третьому турі поступився Маріуполю після чого в УПЛ сталася перша відставка тренера. У цьому матчі переможний гол був забитий через невірне рішення головного арбітра зустрічі Дмитра Крівушкіна.

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