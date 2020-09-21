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Понеділок, 21.09.2020
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Удар скорпіона по обличчю: в АПЛ футболіст вирубав суперника, промахнувшись по м'ячу (Відео)

Удар скорпіона по обличчю: в АПЛ футболіст вирубав суперника, промахнувшись по м'ячу (Відео)
Оновлено 08:15 Сьогодні Телеграф
Півзахисник Брайтона Ів Біссума може спробувати себе в східних єдиноборствах.

Сьогодні, 20 вересня, відбулося кілька матчів другого туру чемпіонату Англії з футболу 2020/21, зокрема Ньюкасл на Сент-Джеймс Парк брав Брайтон. Підсумком поєдинку стала розгромна перемога гостей з рахунком 0: 3.

За рахунку 0: 3 в кінцівці матчу на полі трапився невеликий інцидент. Малійскій хавбек Брайтона Ів Біссума в боротьбі з північноірландським фулбеком Сорок Джамалом Льюїсом, намагаючись не дивлячись, зіграти в м'яч, і той врізав того п'ятою в обличчя. У підсумку рефері вилучив "каратиста". На щастя для Біссума, у суперників просто не вистачало часу реалізувати більшість. Примітно, що арбітр прийняв таке рішення тільки після перегляду VAR.

Відео інциденту є в twitter:

 

Відеоогляд матчу:

Зазначимо, Брайтон і Ньюкасл після двох зіграних матчів в АПЛ мають по три очки. У наступному турі Чайки візьмуть Манчестер Юнайтед (26 вересня), а Сороки зіграють з Тоттенхемом в гостях (27 вересня).

Раніше Телеграф повідомляв, про супердосягнення бомбардирського дуету Шпор в грі з Саутгемптоном.

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ФК Ньюкасл, Футбол, АПЛ, ФК Брайтон, Ив Биссума.

Автор:

Телеграф
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