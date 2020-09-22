Ліга чемпіонів: де і коли дивитися перші матчі раунду плей-офф

У вівторок, 22 вересня, стартують вирішальні відбіркові матчі Ліги чемпіонів УЄФА 2020/21, зокрема сьогодні відбудуться три гри. Поєдинки цього і наступного ігрового дня почнуться о 22:00 за київським часом.
Відзначимо, на цій стадії турніру виступить і київське Динамо, яке завтра, 23 вересня, битиметься в гостях з Гентом. Цю зустріч у прямому ефірі покаже телеканал Футбол 2. Крім того, боротьбу за путівку в груповий раунд продовжить угорський Ференцварош, який тренує українець Сергій Ребров.
Розклад трансляцій матчів Ліги чемпіонів 22 вересня:
Розклад трансляцій матчів Ліги чемпіонів 23 вересня:
У Мережі всі матчі раунду плей-офф доступні на стрімінговом сервісі oll.tv.
Нагадаємо, Динамо на шляху в раунд плей-офф Ліги чемпіонів пройшло АЗ.