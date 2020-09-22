Скачать
Вівторок, 22.09.2020
Гент - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Гент - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Паркурист сделал невероятное сальто между грузовиками на киевском мосту (фото, видео)
Паркурист сделал невероятное сальто между грузовиками на киевском мосту (фото, видео)
Пока Артем Кравец уходит из Динамо его бывшая жена отдыхает на Мальдивах и покоряет сеть огненными фото в купальнике
Пока Артем Кравец уходит из Динамо его бывшая жена отдыхает на Мальдивах и покоряет сеть огненными фото в купальнике
Шикарный командный гол - в обзоре матча Вулверхэмптон - Манчестер Сити (Видео)
Шикарный командный гол - в обзоре матча Вулверхэмптон - Манчестер Сити (Видео)

Ліга чемпіонів: де і коли дивитися перші матчі раунду плей-офф

Ліга чемпіонів: де і коли дивитися перші матчі раунду плей-офф
Оновлено 12:28 Сьогодні Телеграф
Командам залишилося зробити два кроки до групової стадії Ліги чемпіонів 2020/21.

У вівторок, 22 вересня, стартують вирішальні відбіркові матчі Ліги чемпіонів УЄФА 2020/21, зокрема сьогодні відбудуться три гри. Поєдинки цього і наступного ігрового дня почнуться о 22:00 за київським часом.

Відзначимо, на цій стадії турніру виступить і київське Динамо, яке завтра, 23 вересня, битиметься в гостях з Гентом. Цю зустріч у прямому ефірі покаже телеканал Футбол 2. Крім того, боротьбу за путівку в груповий раунд продовжить угорський Ференцварош, який тренує українець Сергій Ребров.

Розклад трансляцій матчів Ліги чемпіонів 22 вересня:

  • Краснодар (Росія) - ПАОК (Греція) - Футбол 3
  • Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) - Зальцбург (Австрія) - Футбол 1
  • Славія Прага (Чехія) - Мідтьюлланн (Данія) - Футбол 2

Розклад трансляцій матчів Ліги чемпіонів 23 вересня:

  • Гент (Бельгія) - Динамо Київ (Україна) - Футбол 2
  • Мольде (Норвегія) - Ференцварош (Угорщина) - Футбол 3
  • Олімпіакос (Греція) - Омонія (Кіпр) - Футбол 1

У Мережі всі матчі раунду плей-офф доступні на стрімінговом сервісі oll.tv.

Нагадаємо, Динамо на шляху в раунд плей-офф Ліги чемпіонів пройшло АЗ.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Футбол, ФК Гент, Ліга чемпіонів, ФК Динамо (Київ).

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Шикарний командний гол - в огляді матчу Вулверхемптон - Манчестер Сіті (Відео)
02 Ліга чемпіонів: де і коли дивитися перші матчі раунду плей-офф
03 Блискучий дубль Ібрагімовича - в огляді матчу Мілан - Болонья (Відео)
04 Інтер підписав зоряного гравця Барселони
05 Паркурист зробив неймовірне сальто між вантажівками на київському мосту (відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся