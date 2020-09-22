Ліга чемпіонів: де і коли дивитися перші матчі раунду плей-офф

Командам залишилося зробити два кроки до групової стадії Ліги чемпіонів 2020/21.

У вівторок, 22 вересня, стартують вирішальні відбіркові матчі Ліги чемпіонів УЄФА 2020/21, зокрема сьогодні відбудуться три гри. Поєдинки цього і наступного ігрового дня почнуться о 22:00 за київським часом.

Відзначимо, на цій стадії турніру виступить і київське Динамо, яке завтра, 23 вересня, битиметься в гостях з Гентом. Цю зустріч у прямому ефірі покаже телеканал Футбол 2. Крім того, боротьбу за путівку в груповий раунд продовжить угорський Ференцварош, який тренує українець Сергій Ребров.

Розклад трансляцій матчів Ліги чемпіонів 22 вересня:

Краснодар (Росія) - ПАОК (Греція) - Футбол 3

Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) - Зальцбург (Австрія) - Футбол 1

Славія Прага (Чехія) - Мідтьюлланн (Данія) - Футбол 2

Розклад трансляцій матчів Ліги чемпіонів 23 вересня:

Гент (Бельгія) - Динамо Київ (Україна) - Футбол 2

Мольде (Норвегія) - Ференцварош (Угорщина) - Футбол 3

Олімпіакос (Греція) - Омонія (Кіпр) - Футбол 1

У Мережі всі матчі раунду плей-офф доступні на стрімінговом сервісі oll.tv.

Нагадаємо, Динамо на шляху в раунд плей-офф Ліги чемпіонів пройшло АЗ.