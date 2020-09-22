Блискучий дубль Ібрагімовича - в огляді матчу Мілан - Болонья (Відео)

Нестаріючий Златан Ібрагімович продовжує феєрію в одному з найбільш сильних національних чемпіонатів світу. На цей раз від шведа постраждала Болонья.

У понеділок, 21 вересня, Россонері в рамках матчу першого туру чемпіонату Італії 2020/21 брали на "Сан-Сіро" Болонью. Зустріч завершилася з рахунком 2: 0 на користь господарів.

Героєм поєдинку став шведський бомбардир Мілана Златан Ібрагімович, який оформив дубль. Спочатку 38-річний форвард відзначився голом на 35-й хвилині, забивши головою після подачі з лівого флангу. Потім зоряний нападаючий реалізував пенальті за дві хвилини до кінця зустрічі.

Відеоогляд матчу Мілан - Болонья (2: 0)

Таким чином, Червоно-чорні разом з чотирма командами, які здобули перемогу на старті, лідирують в турнірній таблиці Серії А 2020/21.

У другому турі Мілан відправиться в гості до Кротоні (27 вересня), а Болонья прийме Парму (28 вересня).

Раніше Телеграф повідомляв, що Мілан виконав всі умови Ібрагімовича і дав шведу грошовий контракт. Якби боси клубу проігнорували фінансові запити гравця, то Ібра, який не хоче грати в Лізі Європи, пішов би з Мілана.