Шикарний командний гол - в огляді матчу Вулверхемптон - Манчестер Сіті (Відео)

Манчестер Сіті українського хавбека Олександра Зінченка в матчі з Вулверхемптоном здобув першу перемогу в АПЛ 2020/21.

Зустріч другого туру чемпіонату Англії 2020/21, що проходила на стадіоні "Молінью", завершилася з рахунком 1: 3 на користь гостей.

Городяни вже в першому таймі зробили вагому заявку на перемогу, забивши два голи. Спочатку Кевін Де Брюйне, якого Зінченко називає найкращим майстром дальніх ударів в світі, реалізував 11-метровий на 20-й хвилині. Потім через 12 хвилин МС провернув шикарну атаку, яка завершилася блискучим командним голом Філа Фодена.

У другому таймі мексиканський форвард Волков Рауль Хіменес трохи повернув інтригу в матчі, відзначившись голом головою після подачі справа. Однак Габріель Жезус вже в компенсований час неймовірним чином знайшов лазівку і зумів пробити з під захисника прямо в ближній кут воріт Патрісіу.

Відзначимо, півзахисник збірної України Олександр Зінченко в матчі участі не брав і навіть не був заявлений на гру.

Відеоогляд матчу Вулверхемптон - Манчестер Сіті (1: 3)

Нагадаємо, Манчестерський клуб пропускав гру першого туру АПЛ через участь в Лізі чемпіонів УЄФА 2019/20, де команда Хосепа Гвардіоли досягла чвертьфіналу (1: 3 з Ліоном). Вулверхемптон після двох турів має в своєму активі три очки.

У наступному турі МС прийме Лестер, а Вовки відправляться в гості до Вест Хему Андрія Ярмоленко. Обидва матчі пройдуть 27 вересня.

Раніше Телеграф повідомляв про другу поразку поспіль Вест Хема в новому сезоні англійської першості.