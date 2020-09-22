Лунін показав свої суперсейви в Реалі (Відео)

Голкіпер Андрій Лунін, незважаючи на статус змінника Тібо Куртуа, намагається тримати високий рівень в Реалі.

Воротар збірної України і мадридського Реала Андрій Лунін показав, як проходять його тренувальні будні в стані Королівського клубу. Голкіпер проводить виснажливі тренування і націлений залишитися в суперкоманді надовго.

"Повертаємось до тренувань", - написав Лунін на своїй офіційній сторінці в instagram, прикріпивши відео з кількома своїми сяйвом з тренування.

Раніше Телеграф повідомляв, що Лунін вперше потрапив в заявку команди Зінедіна Зідана на матчі чемпіонату Іспанії. Боси Реала вирішили зробити Андрія наступником бельгійця Тібо Куртуа.

У другому турі Ла Ліги 2020/21 Реал сенсаційно не зміг обіграти Реал Сосьєдад (0: 0), а Лунін провів гру на лавці запасних. Свій наступний матч чемпіони Іспанії проведуть 26 вересня в гостях проти сенсаційного лідера першості - Бетіса. Відзначимо, перший тур мадридська команда пропускала.