Інтер підписав зоряного гравця Барселони

Чилійський центральний півзахисник Артуро Відаль приєднався до Нерадзуррі. Про це повідомляє прес-служба міланського клубу в twitter.

Про деталі угоди офіційно не повідомляється, проте відомо, що Відаль перебрався в клуб на правах вільного агента. За інформацією transfermarkt, хавбек пробуде в Інтері до липня 2022 року. Крім того, в контракті чилійця є опція про продовження угоди ще на один сезон. Поточна вартість футболіста оцінюється в € 11 млн.

Finally a Nerazzurri player! Welcome to Inter, @kingarturo23 #WelcomeVidal pic.twitter.com/jgdfKEttzd

Весь минулий сезон Відаль провів в Барселоні, проваливши разом з каталонським клубом кінцівку сезону.

| IT'S OFFICIAL@kingarturo23 has joined Inter!

https://t.co/r1gXNKJpxm#WelcomeVidal pic.twitter.com/GDIdr7ojtO

— Inter (@Inter_en) September 22, 2020