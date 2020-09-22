Інтер підписав зоряного гравця Барселони

Артуро Відаль продовжить свою кар'єру в Мілані.

Чилійський центральний півзахисник Артуро Відаль приєднався до Нерадзуррі. Про це повідомляє прес-служба міланського клубу в twitter.

Про деталі угоди офіційно не повідомляється, проте відомо, що Відаль перебрався в клуб на правах вільного агента. За інформацією transfermarkt, хавбек пробуде в Інтері до липня 2022 року. Крім того, в контракті чилійця є опція про продовження угоди ще на один сезон. Поточна вартість футболіста оцінюється в € 11 млн.

Весь минулий сезон Відаль провів в Барселоні, проваливши разом з каталонським клубом кінцівку сезону.

У кампанії 2019/20 33-річний Відаль зіграв в 43 матчах, відзначившись 8 голами і трьома результативними передачами.