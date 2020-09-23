Луческу: У матчі з "Гентом" найголовніше - результат

Наставник київського Динамо прокоментував майбутній матч з Гентом.

Сьогодні о 22:00 за київським часом Динамо в Бельгії зіграє перший матч плей-офф Ліги чемпіонів проти Гента (трансляція на каналі Футбол 2). Головний тренер Динамо Мірча Луческу прокоментував майбутнє протистояння.

Про це повідомляє офіційний сайт Динамо.

- Які матчі «Гента» ви показували своїм підопічним на теоретичних заняттях, готуючи їх до майбутньої гри?

- В першу чергу, хочу відзначити, що «Гент» - дуже хороша команда. У неї змінилося два тренери за короткий період. Це складно для будь-якої команди. Те, що «Гент» почав свій національний чемпіонат не кращим чином, і в команді з'явилося 11 нових гравців і стільки ж пішло, ні про що не говорить. Звичайно, для тренера це завжди важко. Але в будь-якому випадку «Гент» - це серйозний суперник. Команда довела це двома перемогами в останніх матчах - над «Мускрон» і «Рапідом», які ми аналізували.

- З огляду на, що на цій стадії команди проведуть два матчі, чи очікуєте ви обережної гри завтра? Який результат буде для вашої команди прийнятним?

- Природно, не можна забувати, що це протистояння складається з двох матчів. Мої три головні принципи в роботі: створити боєздатну команду, поставити їй гру, а потім домагатися з нею результатів. Але коли ми говоримо про такий стадії Ліги чемпіонів, головний пріоритет - однозначно результат. Що стосується першого матчу, який відбудеться завтра, я готую команду до всіх можливих сценаріїв, які можуть скластися на поле. Адже не ми одні граємо, є ще й суперник. Тому дуже складно сказати, як завтра буде складатися матч.

- Як ви сприйняли звільнення з «Гента» вашого співвітчизника Ласло Белені?

- З Ласло я давно знайомий, наші шляхи в футболі перетиналися. Він грав під моїм керівництвом коли я працював в Румунії. Потім ми продовжили спілкуватися коли вже були суперниками в футбольному плані. Він дуже професійний тренер і великий фахівець. Я був дуже здивований, коли дізнався, що його звільнили так швидко після призначення на посаду головного тренера. Клуб купив відразу 11 нових гравців, практично весь склад змінився, і, ясна річ, йому потрібно було більше часу щоб побудувати в «Гент» новий боєздатний колектив. Я впевнений, що він пройде через цей епізод у своєму житті і продовжить вдосконалюватися і досягати успіхів.

- У складі «Гента» одним з найяскравіших гравців є вихованець «Динамо» Роман Яремчук. Як ви оціните його рівень?

- Роман - дуже хороший нападаючий. Зараз він прогресує в «Гент» і це добре. У бельгійській лізі багато гравців, які скоро можуть проявити себе і в топ-лігах. Для Романа, як і для інших, це шлях щоб зробити такий перехід. Він - дуже хороший нападаючий з відмінною технікою, у нього відмінне відчуття гола і бомбардирські навички. За останній рік він показав хороший прогрес і, я впевнений, він на правильному шляху.

Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться 29 вересня в Києві (22:00). Після результатів 2-матчевого протистояння переможець пари зіграє в груповому раунді Ліги чемпіонів.