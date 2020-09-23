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Феерический Ярмоленко: голы и передачи украинца в матче Вест Хэм 5:1 Халл Сити (Видео)
Феерический Ярмоленко: голы и передачи украинца в матче Вест Хэм 5:1 Халл Сити (Видео)

Феєричний Ярмоленко: голи і передачі українця в матчі Вест Хем 5:1 Халл Сіті (Відео)

Феєричний Ярмоленко: голи і передачі українця в матчі Вест Хем 5:1 Халл Сіті (Відео)
12:35 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Вест Хем з Ярмоленко виніс Халл Сіті з 1/16 фіналу Кубка Англії.

Команда українського вінгера Андрія Ярмоленко забила 5 голів Халл Сіті в рамках 1/16 фіналу Кубка Англії. У відповідь гості забили лише гол престижу.

Героєм зустрічі став Ярмоленко, який забив два голи і віддав дві гольові передачі.

Авторитетний портал WhoScored поставив українцеві максимальну оцінку на дві команди - 10 балів.

Огляд матчу

Після матчу Андрій Ярмоленко виклав на своїй сторінці в Інтасграмм добірку радісних фото з матчу.

 
 
 
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Публикация от Yarmolenko Andrey (@yarmolenkoandrey)

Вест Хем - Халл 5: 1

Голи: Снодграсс, 18, Аллі, 45, 90 + 1, Ярмоленко, 56 (з пенальті), 90 + 2 - Вілкс, 70

Вест Хем: Рендолф, Ешбі (Еммануель, 69), Бальбуени, Олесі, Джонсон, Феліпе Андерсон, Снодграсс, Вілшер, Лансіні, Ярмоленко, Аллі.

Халл Сіті: Лонг, Флемінг, Маклафлін, Джонс, Койл, Бетті, Джонс, Смоллвуд (ханим, 17), Мадженніс, Майер (Льюїс-Поттер, 61), Скотт (Вілкс, 61).

Попередження: Маклафлін, ханим, Флемінг.

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Все по темі:

Вест Хем, Халл Сити, Андрій Ярмоленко, Кубок Англії.

Автор:

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