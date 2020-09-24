Баварія - Севілья: де і коли дивитися матч за Суперкубок УЄФА

У четвер, 24 вересня, крім матчів кваліфікаційного раунду Ліги Європи, відбудеться матч за Суперкубок УЄФА Баварія - Севілья.
Гра пройде на новому стадіоні Ференц Пушкаш в Будапешті (Угорщина). Ця арена була споруджена під Євро-2020 і вміщує 67 тисяч глядачів. Сьогодні УЄФА вперше з моменту пандемії коронавірусу запустить глядачів на стадіон.
Початок поєдинку Баварія - Севілья в 22:00 за київським часом.
Пряма трансляція на каналі Футбол 3.
Нагадаємо, в матчі за Суперкубок зіграють переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи.