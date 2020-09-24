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Баварія - Севілья: де і коли дивитися матч за Суперкубок УЄФА

Баварія - Севілья: де і коли дивитися матч за Суперкубок УЄФА
Оновлено 09:32 Сьогодні Телеграф
Це буде перший поєдинок з глядачами під егідою УЄФА після початку пандемії коронавірусу.

У четвер, 24 вересня, крім матчів кваліфікаційного раунду Ліги Європи, відбудеться матч за Суперкубок УЄФА Баварія - Севілья.

Гра пройде на новому стадіоні Ференц Пушкаш в Будапешті (Угорщина). Ця арена була споруджена під Євро-2020 і вміщує 67 тисяч глядачів. Сьогодні УЄФА вперше з моменту пандемії коронавірусу запустить глядачів на стадіон.

Початок поєдинку Баварія - Севілья в 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція на каналі Футбол 3.

Нагадаємо, в матчі за Суперкубок зіграють переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

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ФК Бавария, ФК Севилья, Суперкубок УЄФА.

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Телеграф
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