Краща п'ятірка голів старту Бундесліги (Відео)

У минулий вікенд в Німеччині стартував черговий сезон в Бундеслізі, і стартовий тур подарував багато видовищних матчів і забитих голів. Офіційний YouTube-канал Бундесліги пропонує до перегляду п'ять кращих голів першого туру. У цю добірку увійшли забиті м'ячі у виконанні форварда Боруссії Д Ерлінга Голанда, гравців Баварії Джамала Мусіали і Сержа Гнабрі та інших.