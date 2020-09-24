Як українці "Гента" допомогли "Динамо" здобути перемогу

Київське Динамо в плей-офф Ліги чемпіонів на виїзді здобуло перемогу над Гентом.

У середу, 23 вересня, в Бельгії відбувся перший матч плей-офф Ліги чемпіонів між Гентом і Динамо. Гості здобули важливу перемогу на виїзді, обігравши бельгійців з рахунком 1: 2.

За Гент виступають українці: форвард Роман Яремчук, півзахисник Роман Безус та захисник Ігор Пластун. У стартовому складі Гента вийшли Яремчук і Безус.

На початку матчу Роман Яремчук, який ще не повністю відновився після травми, відчув, що не може далі продовжувати гру. На 25-й хвилині його замінив Кляйндінст.

Роман Безус на 53-й хвилині зробив гострий підкат, збивши Буяльського, і отримав другу жовту картку. До кінця матчу Гент грав в меншості.

Огляд матчу:

Гент - Динамо 1: 2

Голи: Кляйндінст, 41 - Супряга, 10, Де Піна, 79

Гент: Руф - Кастро-Монтес, Пластун, Нгадеу-нгаджу, Фортуна - Овусу, Дорш - Безус, Яремчук (Кляйндінст, 25), Оджіджа-Офое (Ботак, 62) - Депуатр (Мохаммаді, 72).

Динамо: Бущан - Кендзьора, Забарний, Миколенко, Караваєв - Сидорчук - Родрігес (Циганков, 59), Шапаренко (Шепелєв, 81), Буяльський, Де Піна - Супряга (Вербич, 66).

Попередження: Фортуна, Безус, Оджіджа-Офое - Родрігес, Шепелев

На 53-й хвилині вилучений Роман Безус (Гент) (друге попередження).

Матч-відповідь Динамо - Гент відбудеться 29 вересня.