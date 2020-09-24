Наставник Гента: Динамо - команда, яка буде чекати на наші помилки

Головний тренер бельгійського Гента прокоментував перший матч плей-офф ЛЧ проти Динамо.

Головний тренер Гента Вім Де Декер прокоментував поразку від Динамо (1: 2) в першому матчі в плей-офф раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Насправді ми хотіли уникнути цих помилок. Перед матчем ми обговорили всі сильні сторони суперників, всі помилки, які ми можемо зробити і ті помилки, які міг скоїти противник. Але те, чого ми хотіли уникнути, збулося на поле. Ми знали, що Динамо - команда, яка буде чекати наші помилки і постарається скористатися ними, що вони і зробили, забивши два голи.

Ми могли зіграти набагато краще, проте створювали недостатньо вільних зон для наших гравців. Через якийсь час ситуація на полі покращилася, ми зрівняли рахунок і у нас були великі надії на другий тайм. Але ми знову наробили помилок. Слідом за жовтою карткою наш гравець отримав червону, і ми залишилися в меншості. Ми упустили багато можливостей добитися хорошого результату.

Травма Яремчука? Для всіх нас це був важливий матч. Звичайно, Романа засмутило те, що він отримав травму без прямого контакту, практично на рівному місці. Поки нічого певного з приводу ступеня тяжкості його травми сказати не можу. Звичайно, ми будемо його берегти, щоб якнайшвидше повернути в стрій, але прямо зараз він дуже розчарований.

Звичайно, ця поразка для нас - справжній удар. Його нелегко прийняти. Але поразки - це невід'ємна частина футболу, так само, як і травми. Потрібно сприймати футбол таким, як він є, в цілісному вигляді - з усіма поразками, травмами, невдачами ", - наводить слова Де Декера офіційний сайт українського клубу.