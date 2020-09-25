Швидше вітра: легендарному Бєланову - 60 років

ЄФА привітав легендарного нападника київського Динамо Ігоря Бєланова з 60-річчям.

Сьогодні, 25 вересня, виповнюється 60 років найкращому футболістові Європи 1986 року - легендарному українському футболісту Ігорю Бєланову (родом з Одеси).

Саме в 1986 році Бєланов в складі київського Динамо виграв Кубок володарів Кубків і став володарем Золотого м'яча. В Україні є цілих три представника з Золотим м'ячем: Блохін, Бєланов, Шевченко.

У зв'язку з ювілеєм УЄФА привітав легендарного футболіста, який відрізнявся високою швидкістю і потужним ударом.

Найкращі моменти гри Бєланова

Входить в топ-100 кращих футболістів в історії чемпіонатів світу за версією The Guardian. Володар Кубка кубків УЄФА, дворазовий чемпіон СРСР, триразовий володар Кубка СРСР, віце-чемпіон Європи 1988 року. Єдиний радянський футболіст, який забив три голи в одному матчі фінальної стадії чемпіонату світу.