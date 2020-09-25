Швидше вітра: легендарному Бєланову - 60 років

Сьогодні, 25 вересня, виповнюється 60 років найкращому футболістові Європи 1986 року - легендарному українському футболісту Ігорю Бєланову (родом з Одеси).
Саме в 1986 році Бєланов в складі київського Динамо виграв Кубок володарів Кубків і став володарем Золотого м'яча. В Україні є цілих три представника з Золотим м'ячем: Блохін, Бєланов, Шевченко.
У зв'язку з ювілеєм УЄФА привітав легендарного футболіста, який відрізнявся високою швидкістю і потужним ударом.
Игорь БЕЛАНОВ: "У команды Андрея Шевченко появился дух победителей" https://t.co/I4cz9ogk8h pic.twitter.com/VUpqu2wOwx
— Dynamomania.com (@dynamomania_com) October 16, 2019
Найкращі моменти гри Бєланова
Входить в топ-100 кращих футболістів в історії чемпіонатів світу за версією The Guardian. Володар Кубка кубків УЄФА, дворазовий чемпіон СРСР, триразовий володар Кубка СРСР, віце-чемпіон Європи 1988 року. Єдиний радянський футболіст, який забив три голи в одному матчі фінальної стадії чемпіонату світу.