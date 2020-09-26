Дружина футболіста Зінченко Влада Седан блиснула довгими ніжками в спокусливій сукні

Відома українська журналістка і блогерша Влада Зінченко опублікувала фото, за яке їй соромно перед чоловіком.

"Якщо це фото пропаде з моєї стрічки, значить я отримала знатних пілюлів від білявого", - підписала пост Влада, прикріпивши своє ефектне фото.

Відзначимо, чоловік блогерши півзахисник збірної України Олександр Зінченко лайкнув фото дружини і фото нікуди зі стрічки не пропало. У коментарях користувачі щосили вихваляли красу Влади.

Раніше Телеграф повідомляв, що пара нарешті провела помпезне весілля, на якому був присутній весь український бомонд. На торжество були запрошені багато футболістів Шахтаря після чого Гірники програли Динамо в грі за Суперкубок України.

Пара активно ділилася романтичними фото і відео з торжества:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96) 28 Авг 2020 в 12:41 PDT

Зараз Влада активно розбудовує свій Yotube-канал, на якій вже підписалися більше 37 тисяч передплатників. Зірка не соромиться користуватися становищем дружини відомого футболіста і буквально днями взяла інтерв'ю у англійського захисника Манчестер Сіті і партнера Зінченко по команді Кайла Уокера:

У своєму першому відеоблозі Влада розповіла подробиці весілля з Олександром:

Відзначимо, Седан вже встигла оскандалитися в Британії безпосередньо перед керівництвом Манчестер Сіті. Після вильоту команди Хосепа Гвардіола з Ліги чемпіонів українка різко висловилася про гру МС після чого Зінченко довелося виправдовуватися.