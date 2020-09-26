Скачать
Субота, 26.09.2020
Украину неожиданно отстранили от Евро-2020 по волейболу: в чем причина
Украину неожиданно отстранили от Евро-2020 по волейболу: в чем причина
Есть Рекорд: Бех-Романчук эффектно выиграла этап Бриллиантовой лиги в Дохе (Видео)
Есть Рекорд: Бех-Романчук эффектно выиграла этап Бриллиантовой лиги в Дохе (Видео)
Жена футболиста Зинченко Влада Седан блеснула длинными ножками в соблазнительном платье
Жена футболиста Зинченко Влада Седан блеснула длинными ножками в соблазнительном платье
Бавария в экстра-тайме завоевала Суперкубок УЕФА (Видео)
Бавария в экстра-тайме завоевала Суперкубок УЕФА (Видео)

Дружина футболіста Зінченко Влада Седан блиснула довгими ніжками в спокусливій сукні

Дружина футболіста Зінченко Влада Седан блиснула довгими ніжками в спокусливій сукні
12:45 Сьогодні Телеграф Фото: instagram
Відома українська журналістка і блогерша Влада Зінченко опублікувала фото, за яке їй соромно перед чоловіком.

"Якщо це фото пропаде з моєї стрічки, значить я отримала знатних пілюлів від білявого", - підписала пост Влада, прикріпивши своє ефектне фото.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Если это фото пропадёт из моей ленты, значит я получила знатных пилюлей от белобрысого

Публикация от Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan)

Відзначимо, чоловік блогерши півзахисник збірної України Олександр Зінченко лайкнув фото дружини і фото нікуди зі стрічки не пропало. У коментарях користувачі щосили вихваляли красу Влади.

Раніше Телеграф повідомляв, що пара нарешті провела помпезне весілля, на якому був присутній весь український бомонд. На торжество були запрошені багато футболістів Шахтаря після чого Гірники програли Динамо в грі за Суперкубок України.

Пара активно ділилася романтичними фото і відео з торжества:

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Зараз Влада активно розбудовує свій Yotube-канал, на якій вже підписалися більше 37 тисяч передплатників. Зірка не соромиться користуватися становищем дружини відомого футболіста і буквально днями взяла інтерв'ю у англійського захисника Манчестер Сіті і партнера Зінченко по команді Кайла Уокера:

У своєму першому відеоблозі Влада розповіла подробиці весілля з Олександром:

Відзначимо, Седан вже встигла оскандалитися в Британії безпосередньо перед керівництвом Манчестер Сіті. Після вильоту команди Хосепа Гвардіола з Ліги чемпіонів українка різко висловилася про гру МС після чого Зінченко довелося виправдовуватися.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Влада Седан, Олександр Зінченко, Влада Зінченко.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Світоліна сьогодні зіграє в фіналі Страсбурга: анонс вирішального матчу з Рибакіною
02 Дружина футболіста Зінченко Влада Седан блиснула довгими ніжками в спокусливій сукні
03 Є Рекорд: Бех-Романчук ефектно виграла етап Діамантової ліги в Дохі (Відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся