Помилка Куртуа і феноменальна розв'язка: огляд матчу Бетіс - Реал (Відео)

Чемпіони Іспанії в суботу, 26 вересня, в гостях у Бетіса зіграли свій матч 3-го туру чемпіонату Іспанії 2020/21. Зустріч, що проходила на стадіоні "Беніто Вільямарін", завершилася перемогою Реала Мадрид з рахунком 2: 3. Вашій увазі відео голів та огляд цього поєдинку.

Для гостей гра почалася добре. Вже на 14-й хвилині Федеріко Вальверде вдало замкнув простріл Каріма Бензема з правого флангу. Господарі володіли значущим перевагою і закономірно не тільки відігралися, а й вийшли вперед. Спочатку на 35-й хвилині Аїсса Манді головою переправив м'яч у ворота Куртуа після закидання з центру, а ще через дві хвилини Вільям Карвалью потужним удар прошив бельгійського воротаря, який вчора провів не найкращий матч, в ближній кут.

Реал у другому таймі все-таки зумів вичавити максимум і перемогти. На 48-й хвилині Емерсон Лейте ді Соуза Жуніор після прострілу з правого флангу переправив м'яч в свої ворота. У середині другої 45-хвилинки Жуніор став справжнім антигероєм зустрічі, отримавши пряму червону картку за фол останньої надії на Йокіча. Вершкові скористалися своїм шансом і пізніше заробили 11-метровий за гру рукою, який реалізував головний "пенальтист" команди Серхіо Рамос.

Відеоогляд матчу Бетіс - Реал 2: 3

Таким чином, Реал зайняв (5-е місце, 4 очка) здобув першу перемогу в сезоні. Бетіс після трьох зіграних матчів - другий з шістьма балами в активі.

У наступному турі Мадрид прийме Вальядолід (30.09.2020), а Бетіс відправиться в гості до Хетафе (29.09.2020).

Раніше Телеграф повідомляв, що український воротар Андрій Лунін офіційно перейшов в першу команду Реала, склавши конкуренцію для Куртуа.