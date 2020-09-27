Манчестер Юнайтед забив переможний гол після фінального свистка і його зарахували (Відео)

Брайтон і Манчестер Юнайтед видали неймовірний матч, феноменальна розв'язка якого настала вже після фінального свистка.

У суботу, 26 вересня, Брайтон в рамках 3-го туру чемпіонату Англії 2020/21 брав Манчестер Юнайтед. Зустріч, що проходила на стадіоні "Фалмер", завершилася з рахунком 2: 3 на користь гостей. Вашій увазі відео голів та огляд цієї гри.

У самій кінцівці першого тайму команди обмінялися голами: за господарів відзначився Ніл Моле (40 '), холоднокровно "панянкою" реалізувавши пенальті, а за гостей автоголом "відзначився" Льюїс Данк (43').

У другому таймі на 55-й хвилині Маркус Рашфорд спорудив футбольний шедевр, вдосталь познущавшись над обороною суперника. Уже в компенсований час Чайки відігралися зусиллями Марча Соллі (90 + 4 '), який замкнув головою навіс з правого флангу. Те, що сталося далі описати можна лише одним словом - божевіллям. Магуайр пробив головою після подачі з кутового і захисник, здавалося, заблокував удар. Тут же головний арбітр зустрічі дає фінальний свисток, але наривається на бурю обурення гравців МЮ. Справа в тому, що захисник господарів рукою відбив м'яч після удару Магуайр. Рефері довелося дивитися VAR, а потім відновлювати гру, щоб призначити 11-метровий. У підсумку на 100-й хвилині поєдинку Бруну Фернандеш реалізував переможний пенальті.

Відеоогляд матчу Брайтон - Манчестер Юнайтед 2: 3

Таким чином, Червоні Дияволи (13-е місце, 3 очки) здобули першу перемогу в сезоні. Брайтон - 11-й з трьома балами.

У наступному турі МЮ прийме Тоттенхем (04.10.2020), а Брайтон відправиться в гості до лідера першості - Евертону (03.10.2020).