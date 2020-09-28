Яремчук не хоче грати проти Динамо: названа причина

Український форвард Роман Яремчук хоче пропустити гру проти Динамо.

У першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів київське Динамо в Бельгії обіграло Гент з рахунком 2: 1. На початку того матчу український форвард Гента Роман Яремчук травмувався і достроково завершив гру. Через тиждень гравець відновився після травми, але ризикувати здоров'ям не бажає. Про це повідомляє Het Nieuwsblad.

Футболіст не хоче летіти до Києва і готовий пропустити гру проти Динамо. Все заради - потенційного переходу в інший клуб. Яремчук хоче встигнути оформити перехід до закриття трансферного вікна.

Трансферна вартість форварда збірної України Романа Яремчука оцінюється в 9,5 млн євро.

У Гента, до того ж, не зіграє ще один українець Роман Безус, який отримав червону картку в першому матчі.

Нагадаємо, матч-відповідь Динамо - Гент відбудеться 29 серпня о 22:00 (трансляція на каналі Футбол 1) .