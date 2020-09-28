450 голів: Роналду оцінив свій рекорд

Португальцю вдалося забити 450 голів в топ-5 лігах Європи.

На вихідних в Італії відбулося принципове протистояння Рома - Ювентус. Чинний чемпіон на виїзді в Римі здобув не проста очко. Незважаючи на видалення туринці змогли знайти в собі сили і відігратися 2: 2. Дубль на рахунку Кріштіану Роналду.

Для Роналду ці голи побили позначку в 450 голів в топ-5 лігах. Це кращий показник з 2004 року.

Після гри Роналду зазначив, що це дуже важливе очко і в кінці сезону воно може зіграти ключову роль. Зараз Ювентус прийняв новий наставник Пірло і у команди багато ентузіазму - зазначає Роналду.

Огляд матчу

Нагадаємо, Роналду виступав за МЮ, Реал і Ювентус.