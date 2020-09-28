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Зірка Барселони не зміг отримати приз кращому гравцеві по незвичайній причині

Зірка Барселони не зміг отримати приз кращому гравцеві по незвичайній причині
14:55 Сьогодні Телеграф
Герою зустрічі з Вільярреалом Фаті не дали приз кращого гравця матчу через його вік.

У 3-му турі іспанської Прімери Барселона розгромила Вільяреал з рахунком 4: 0. Герой зустрічі молодий форвард Барселони Ансуї Фаті повинен був отримати приз кращому гравцеві матчу. Але титульний спонсор відома пивоварна компанія Budweiser не змогла цього зробити через юного віку футболіста - Фаті всього 17 років.

Тому було вирішено вручити нагороду іншому гравцеві каталонців - Жорже Альбі пощастило в даному випадку.

Нагадаємо, в цьому матчі Фаті забив два голи в ворота Вільяреала.

Огляд матчу

У зв'язку з відходом Суареса і в подальшому відходом Ліонеля Мессі, в Барселоні покладають дуже великі надії на Ансуї Фаті. Це той Фаті, який в дебюті за збірну Іспанії забив гол у ворота збірної України.

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Барселона, Вильяреал, Ансуї Фаті.

Автор:

Телеграф
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