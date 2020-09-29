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Місяць знайомі - Маріо Балотеллі зробив пропозицію вогняній моделі (Фото)

Місяць знайомі - Маріо Балотеллі зробив пропозицію вогняній моделі (Фото)
10:50 Сьогодні Телеграф
Зоряний італійський футболіст Маріо Балотеллі вирішив одружитися.

30-річний екс-гравець збірної Італії Маріо Балотеллі більш відомий своїм життям поза футбольним полем. Ось і зараз, коли у нього намітилася футбольна пауза, футболіст вирішив зробити пропозицію італійській моделі. Нагадаємо, Балотеллі вигнали з Брешії цього літа через систематичні порушення дисципліни.

Кохана Маріо Блалотеллі - 27-річна італійська модель Алессія Мессіні.

Цікаво, що футболіст зробив пропозицію дівчині всього після одного місяця знайомства.

Мессіна зараз є учасницею локальної адаптації реаліті-шоу "Великий брат".

Нагадаємо, Маріо Балотеллі встиг пограти за такі клуби, як Інтер, Мілан, Ліверпуль, Ман Сіті.

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Марио Балотелли.

Автор:

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