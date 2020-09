Луческу незабаром може очолити Шальке

51-річний румунський фахівець Разван Луческу може незабаром очолити німецький Шальке. Про це заявив румунський журналіст Еммануель Роша.

Син Мірчі Луческу зараз працює головним тренером клубу Аль-Хіляль в Саудівській Аравії.

According to PRO Sport in Romania, Al Hilal manager Razvan Lucescu is being considered by Schalke 04 to fill their vacancy. This could be interesting. #alhilal #S04

