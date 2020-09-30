Ребров вивів Ференцварош в Лігу чемпіонів вперше за 25 років

Ще одна команда з українським слідом буде представлена в Лізі чемпіонів.

Угорський Ференцварош пройшов 4 складних кваліфікаційні раунди Ліги чемпіонів. На шляху команди Реброва стояли Селтік і Динамо Загреб, а останнім рубежем став норвезький Мольде.

Ференцварош і Мольде зіграли 0: 0, що дозволило пройти далі клубу Реброва. У першому матчі на виїзді команди зіграли 3: 3.

За останні два сезони Ребров виводить Ференцварош в Лігу Європи і Лігу чемпіонів. До цього клуб виходив у ЛЧ ще в далекому 1995 році.

Примітно, що в складі Ференцвароша відіграли весь матч два українця Ігор Харатін і Олександр Зубков. А Ребров хоче зіграти проти Динамо на груповому раунді Ліги чемпіонів.