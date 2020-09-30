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Україна обійшла Шотландію і Туреччину в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Україна обійшла Шотландію і Туреччину в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Оновлено 16:16 Сьогодні Телеграф
Перемога київського Динамо над Гентом піднесла Україну в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

На кону матчу плей-офф Ліги чемпіонів в Києві стояло не тільки єврокубкова майбутнє команди Луческу. Перемога Динамо 3: 0 над Гентом вивела Україну на 11 сходинку в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Цьому супроводжували бонусні бали за вихід в груповий раунд Ліги чемпіонів.

Україна обійшла Шотландію і Туреччину.

Нагадаємо, від України в єврокубках залишилися Динамо, Шахтар і Зоря. У Лізі чемпіонів вперше за останні роки від України буде 2 клуби.

 

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

 

На тижні нас може наздогнати (але не випередити) Туреччина - якщо «Галатасарай» переможе «Рейнджерс» в матчі Ліги Європи. А ось Шотландія зайде в груповий етап у нас за спиною - навіть якщо «Селтік» і «Рейнджерс» на тижні отримають дві перемоги.

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УЄФА, ФК Динамо (Київ), Таблиця коефіцієнтів УЄФА.

Автор:

Телеграф
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